Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mart ayından bu yana kapalı olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.

Bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, boru hattında yapılan bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bayraktar, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bugün itibarıyla operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 25 Mart 2023'te Irak'ın davayı kazandığını kararlaştırmış, Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesini talep etmişti.

Kararın ardından IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durdurulmuştu.