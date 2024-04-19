Bakan Bayraktar yanıtladı: Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında mayıs ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Doğalgaz desteğiyle ilgili de konuşan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özel bir televizyon kanalında enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, Karadeniz'de petrol arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Karadeniz'de petrol emaresi olduğunu düşündüğümüz bir keşif kuyusunu da önümüzdeki süreçte, birkaç ay içinde inşallah kazacağız" dedi.

Doğalgaz ve elektrikte olası bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşan Bayraktar, "Mayıs ayında da şu anda bizim herhangi bir zam beklentisi gözükmüyor, onu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.