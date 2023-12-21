Bakan duyurdu: 600 bin 'gizli' araç piyasada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü. Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TVNET‘te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Karaborsacılık, fahiş fiyat ve keyfi zam yapanlarla mücadele etmenin görevleri olduğunu söyleyen Bolat, '600 bin gizlenmiş aracın birden ortaya çıktığını ve piyasanın büyük ölçüde düzeldiğini' söyledi.

Bolat, göreve geldikten sonra yaptıkları uygulamalardan da bahsederek şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü. Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık ve sorumluluğu ilan sitelerinin üstüne yıktık. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor. Bu cezalar az buçuk cezalar değil ve ciddi bir şekilde de artıracağız önümüzdeki süreçte. Diğer alanlara girdik, hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi artırdık."

Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yaşanan düşüşlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl bizim fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerimiz sonucunda toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar ödeniyor, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

LOKANTA VE KAFELER İÇİN FİYAT LİSTESİ ZORUNLULUĞU

Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listelerinin konulmasını öngören düzenlemeye ilişkin de Bolat, "Burada iki amacımız var, yani ihtilafları, şikayetleri azaltmak. İkincisi de müşteri kapının önünde fiyata bakar, işine gelmiyorsa girmez. Geliri yetmeyecekse, pahalı buluyorsa girmez. Satıcılar da kendilerine çeki düzen verecekler. Ben 'istediğim zammı yaparım, bana gelmeye mecburlar' gibi bir üsten bakış da yapamayacaklar, onlar da kendilerine çeki düzen verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak sınırlı bir bütçeye sahip olduklarını belirten Bolat, "Bütçemizin yüzde 60'ından fazlasını ihracat desteklerine harcıyoruz. Bu sene yaklaşık 17 milyar liralık bütçemizin 11 milyarı ihracat desteklerine gitti." diye konuştu.