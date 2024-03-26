Bakan Ersoy haberinden BirGün'e para cezası

BirGün gazetesi Emek Editörü Dilan Esen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında hazırladığı haber nedeniyle 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

Gazetemizde 12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Ersoy yine şirketine kıyak yaptırmış” başlıklı haber ilişkin davanın karar duruşması dün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkmesi’nde görüldü.

Bir buçuk saat gecikmeli başlayan duruşmaya Esen ve avukatı Ali Deniz Ceylan ile Bakan Ersoy'un avukatı Ferah Yıldız katıldı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasından hapsi istenen Esen, duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Esen, beraatini istedi. Bakan Ersoy'un avukatı Yıldız da şikâyetlerinin devam ettiğini söyleyerek gazeteci Esen'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, gazeteci Dilan Esen'in atılı suçtan 7 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Avukat Ali Deniz Ceylan, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Esen, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin, Bakan Ersoy'un Antalya Belek'teki kamping alanı için turizm parseli çıkardığına ilişkin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak haber yapmıştı.