Bakan Ersoy'un "Hacı Bektaş" açıklamaları: İmamoğlu 2 noktaya vurgu yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma programlarının gelecek yıl birlikte yapılması konusundaki çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelecek yıllarda "Hacı Bektaş-ı Veli" anma etkinliklerinin tarihinin değişeceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. İmamoğlu, "Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım" dedi.

İimamoğlu, 34'üncü Uluslararası Hacı Bektaş-i Veli'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gitti, İBB'nin iştiraki şirketi olan KİPTAŞ'ın yaptığı Mihmandar Projesi'ni yerinde inceledi.

"BURANIN BİR TANE SAHİBİ VAR"

Bir gazetecinin, "Turizm Bakanımız buradaki etkinliklerin 2024'te 16 Ağustos'ta yapılacağını ve birleştirileceğini söylemişti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım. Burada bugün de ziyaret ettiğim bir dernekle ki dün de belediye başkanımız 60’ıncı yılını kutladıkları ve anma etkinliklerini ifade ettikleri bir tören düzenlediler. 60 yıldır etkinliği düzenleyen buranın insanları Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı, eğer işin odağına, merkezine koyarsanız gelsin, bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin. Ama buranın bir tane sahibi var. O da başta Hacı Bektaş-ı Veli’nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi… Onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar, destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. Ben sayın bakanı alkışlarım. Ama siz kenarda durun, bunu biz yapacağız, dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaosu var edersiniz. Umuyorum ki böyle bir düşünce akıllarında yoktur. Birleşme buluşma derken tam da Hacı Bektaş-ı Veli’nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşmeyi, buluşmayı tasarlıyorlar. Eğer öyle bir şey tasarlanıyorsa ben şimdiden sayın bakanı tebrik ederim. Umuyorum 2024’te hem birlikte öyle bir buluşmayı burada yaşarız. El ele, kol kola, omuz omuza. Bir olmak, iri olmak, diri olmak."