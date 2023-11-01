Bakan Fidan açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi. Gazze'deki son duruma yönelik değerlendirmelerde bulunan iki bakan, bir an önce ateşkes uygulanması çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilikin değerlendirmelerde bulundu.

Ortak basın toplantısında sözü ilk alan Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Devamla, Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fidan, Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Filistinlileri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere gelinemeyeceğini anlamalı" diye konuştu.

Fidan, özetle şunları söyledi:

"Bugün Gazze'deki durum en önemli gündem maddemizdi. Gazze'deki yasadışı kuşatma devam ediyor. Gazzeliler günlerdir ağır bombardıman şartları altında. Bu zulme sessiz kalmamız mümkün değil. İnsanlar dünyanın gözü önünde katlediliyor.



Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi her platforma dile getirdik. İlgili taraflara diplomasi trafiği içindeyiz. İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma destek vermesi kabul edilemez.



Bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı barışı desteklemeye çağırıyoruz.. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.



Yapılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Şiddetin bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Önce ateşkes sonra kalıcı barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkışı için mutabakata varıldı. Aralarında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan / AA

ABDULLAHİYAN: SALDIRILAR DEVAM EDERSE AĞIR SONUÇLARI OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırıların devam etmesinin çok ağır sonuçları olacağını söyledi.

"Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor" ifadesini kullanan Abdullahiyan, "Destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Abdullahiyan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Bu cinayetlerinde her türlü yasak silahı kullanıyor.

Vurgulamak isterim ki İran İslam Cumhuriyeti; ortakları ile bölgede savaşın gelişmemesi için görüşmelere devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir.

Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir."