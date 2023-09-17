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Bakan Fidan, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin’le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin’le görüştü.

Güncel
  • 17.09.2023 21:29
  • Giriş: 17.09.2023 21:29
  • Güncelleme: 17.09.2023 21:30
Kaynak: iHA
Bakan Fidan, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin’le görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin’le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi’nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin’le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.

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