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Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 13.03.2024 00:19
  • Giriş: 13.03.2024 00:19
  • Güncelleme: 13.03.2024 00:20
Kaynak: İHA
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
FOTOĞRAF: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve Al Sani görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı. 

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