Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel 13.03.2024 00:19 Giriş: 13.03.2024 00:19

Güncelleme: 13.03.2024 00:20 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: AA