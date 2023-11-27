Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir. Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.