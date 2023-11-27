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Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Güncel
  • 27.11.2023 22:15
  • Giriş: 27.11.2023 22:15
  • Güncelleme: 27.11.2023 22:17
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek
FOTOĞRAF: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir. Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi. 

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü
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