Bakan Göktaş, 'faizsiz evlilik kredisi' için başvuru şartlarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartlarını açıkladı. Pilot bölge olarak deprem bölgesini belirlediklerini aktaran Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

Göktaş, "Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu" dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, müracaat için şartların sorulması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" karşılığını verdi.

Göktaş, başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirtti.