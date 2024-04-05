Bakan Göktaş'tan yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklama

Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı için yapılacak ödemenin 4,8 milyar lira olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı yurttaşlara bağlanan aylıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.