Bakan Güler yanıtladı: Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılacak mı?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydetti.

Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.