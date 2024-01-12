Bakan ihaleyi duyurdu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz onu yaptığımız takdirde yapımı 4-5 yıl sürecek ve inşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek olan Demiryolu Projesinin ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, proje hakkında da bilgiler verdi.

‘Kalkınma Yolu’ ve ‘Zengezur Koridoru’ projelerinin Türkiye’nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi’ne gelen her türlü emtianın FAW Limanı’ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla ülkemize ulaştırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi’nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray’dan Avrupa’nın her noktasına ulaşabilecek durumdadır. İlerde de ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ üzerinden hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. ‘Kalkınma Yolu Projesi’ kuzey-güney koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu’ya, Avrupa’ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik koridor olacaktır. Yine Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımını sağlayacak olan ‘Zengezur Koridoru Projesi’ni de hayata geçiriyoruz.”

Gebze’den başlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya gidecek demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ifade eden Uraloğlu, “İhalesini yaptığımız takdirde 4-5 yıl iş olacaktır. İnşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz.” ifadelerine yer verdi.