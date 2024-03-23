Bakan işçilerden kaçsa da bu mücadele sürecek

Emek Servisi

İzmir Bergama’daki Bayburt Grup’a ait Agrobay Seracılık’ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. İşçilerin örgütlü olduğu Tarım-Sen yöneticileri ve emekçiler, Çalışma Genel Müdürü ile önceki gün yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Esas olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakanlık düzeyinde görüşme talep etmiştik. Bakan Beyin sahada ve yoğun olduğunu söylediler. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün muhatap olarak kabul edilebileceği söylendi. Dolayısıyla görüşmemiz kısa ve yarım kalmış oldu. Bakan Beyin ulaşılabilir olduğunu gördük. Akşam da MÜSİAD’ın düzenlediği iftar programına katılmıştı. İşçilerden bir nevi kaçtığını görüyoruz. Biz Ankara’ya yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm Türkiye’yi Agrobay işçileriyle yürümeye davet ediyoruz.”

Agrobay işçileri bugün Manisa Kırkağaç’a yürüyecek.