Bakan Işıkhan: 44 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındığını duyurdu. Listeye alınanlar arasında başta kanser, diyabet, kalp damar ve hipertansiyon hastalıkları gibi çok sayıda ilaç yer aldı.

Sağlık 27.10.2023 11:03 Giriş: 27.10.2023 11:03

Güncelleme: 27.10.2023 11:17 Kaynak: DHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlara ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, açıklamasında, "Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındı" ifadelerine yer verdi. Bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısının 8 bin 375’e çıkarıldığını belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" açıklamasında bulundu. 9 KANSER İLACI LİSTEYE ALINDI Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görsele göre listeye alınan ilaçlardan bazıları şöyle; 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, 1 metabolik hastalık, 1 hipertansiyon, 1 multiple skleroz, 6 kalp damar hastalıkları ilacı. Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız.



Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındı.



Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375’e çıkardık.… pic.twitter.com/meQNDxkWRW — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 27, 2023