Bakan Işıkhan CHP'li belediyeleri hedef aldı, Turgut Altınok'a oy istedi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören'de AKP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Işıkhan, ziyarette, CHP'li belediyeleri "Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ye en borçlu belediyesi" sözleri ile hedef aldı. AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok'a oy istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "En borçlu belediyeler CHP'ye ait. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyesi" dedi.

Işıkhan, Ankara'nın Keçiören ilçesinde AKP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada konuşan Işıkhan, CHP'li belediyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu üzerinden hedef aldı, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok için oy istedi.

Işıkhan, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ye en borçlu belediyesi. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor" dedi.

"SON 5 YILDA 20 KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA"

ABB'nin 5 yıl önce 200 milyon borcunun olduğunu bugün ise 4,5 milyar borç olduğunu ifade eden Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelerin de aynı durumda olduğunu belirten Işıkhan, "Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ankara'ya son 5 yılda elle tutulur tek bir yatırımı olmamıştır. Hiçbir icraat olmadan ne yazık ki 5 yıllık süreci bitirmiş oldu. Ankara'nın ve Keçiören'in kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur. Diyorlar ki 'Ankara yavaşladı'. Doğrudur. Hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesi değil mi? Fevkalade bir kadrolaşmayla belediyeye aldıkları işçilerin sigorta primlerini dâhi ödeyemiyorlar. Devlete prim boçlarını ödemeyen bu belediye başkanları millete hizmet borcunu nasıl ödeyecekler? Maalesef konuştukları her şey yalan. CHP belediyeceliği de bu. CHP'nin belediyeciliği de yalan belediyeceliktir. Siyaseti yalan, belediyeciliği talan bir CHP ile karşı karşıyayız."

ALTINOK İÇİN OY İSTEDİ

AKP'nin ABB adayı Altınok'a oy isteyen Işıkhan, "Keçiören'in de Ankara'yı da bütün şehirleri de AK Parti belediyeciliği ile, çağımıza uygun projelerler her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız. Bu dava için ortaya koyduğumuz özverinin şahidi olarak Keçirören'in Tugut Altınok başkanımızla geçen eser ve hizmet dolu yıllarından sonra zafer çoktan başkanımızla. Tekrar belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.