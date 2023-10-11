Bakan Işıkhan'dan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını bildirerek, "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu" dedi.

Güncel 11.10.2023 12:28 Giriş: 11.10.2023 12:28

Güncelleme: 11.10.2023 12:33 Kaynak: AA

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