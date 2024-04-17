Bakan Işıkhan'dan net açıklama: Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete bu sene ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu ile ilgili net konuştu

Asgari ücrete bu sene ara zam yapılmayacağını açıklayan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek" dedi.

Işıkhan, emekli maaşları hakkında ise, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira, temmuzda enflasyon farkı yansıtılacak. Onun dışında asgari ücrete herhangi bir ara zam da olmayacak" ifadelerini kullandı.