Bakan Işıkhan oran verdi: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam miktarında uzlaşı sağlanamamasına rağmen sürecin iyi geçtiğini söyledi. Işıkhan, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.

Işıkhan, Memur-Sen ve Kamu-Sen'in sürece ilişkin yoğun eleştirilerine rağmen, görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Işıkhan, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

OCAK 2024'TE YÜZDE 40-45'E YAKIN BİR ZAM OLACAK

Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

ZAM KONUSUNDA UZLAŞI ÇIKMAMIŞTI

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağlamıştı.

Uzlaşı sağlanamayan zam oranı için sürecin devamında devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.