Bakan Işıkhan rakam verdi: En düşük memur maaşı 30 bin liranın üzerinde olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024'te en düşük memur maaşının yaklaşık olarak 33 bin lira seviyesine çıkacağını söyledi.

Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ MAAŞLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Hürriyet'in aktardığına göre, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

En düşük memur maaşının Ocak 2024'te 33 bin lira seviyesine geleceğini kaydeden Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.