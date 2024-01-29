Bakan Işıkhan yanıtladı: Asgari ücretteki 2 liranın anlamı ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 bin 2 TL’lik asgari ücretin ‘2’ liralık kısmının ne anlama geldiğine ilişkin konuştu. "Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor" diyen Işıkhan, "Tamamen teknik bir şey" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kanal 7 televizyonunda dün katıldığı canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."

"ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA TEKNİK BİR ŞEY"

Asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğinin anımsatılıp, 2 liraya dair kamuoyundaki tartışmalara değinen Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."