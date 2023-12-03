Bakan itiraf etti: Bizde veriler yok

BirGün/Ankara

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, cezaevleriyle ilgili verdiği iki soru önergesine de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yanıt alamadı. Önergelerin biri, Bakanlıkta bazı önemli istatistiklerin tutulmadığını ortaya çıkardı.

Bülbül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a cezaevleriyle ilgili iki soru önergesi verdi. Ancak Bülbül, iki önergede de istediği bilgilere ulaşamadı.

CHP’li Bülbül, bir önergesinde, açık ceza evlerinde bulunan mahkumlar için uygulanan Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihinde yürürlükten kaldırılmasından sonra cezaevine dönecek olanların binlerce kişinin cezaevine dönmediğini belirterek, kaç kişinin firari olduğunu, firarilerden kaçının yakalandığını, firari kişilerin suç tiplerinin ne olduğunu sordu. Bakan Tunç bu sorulara, “Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin istatistiki bir bilginin bulunmadığı anlaşılmaktadır” yanıtını vererek bakanlığın önemli olan bazı istatistikleri tutmadığını ortaya koymuş oldu.