Bakan Kacır'dan "vergisiz telefon" açıklaması

Üniversite öğrencilerine yönelik internet desteği ve vergisiz cep telefonu çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve vergisiz cep telefonu çalışmalarına ilişkin detayların kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temaslarını değerlendiren Kacır, "Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de artırmak istiyoruz" dedi.

Kacır, savunma sanayi alanında da bazı görüşmeler yapıldığına işaret ederek, halihazırda hava savunma sistemlerinin Rusya'dan temin edildiğini söyledi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerine verilecek internet ve vegisiz cep telefonu desteğine ilişkin sorular üzerine de Kacır, şunları kaydetti:

"Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."