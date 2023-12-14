Bakan Kacır: İlk Tük uzay yolcusu 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak" dedi. Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Güncel 14.12.2023 12:53 Giriş: 14.12.2023 12:53

Güncelleme: 14.12.2023 13:01 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı. Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolcuğunun gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi. 13 FARKLI DENEY YAPACAK Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deney yapacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu. İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.



Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi… https://t.co/IWlgzgsI3D — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 14, 2023