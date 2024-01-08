Bakan Koca'dan "Mossad ajanı sağlık görevlisi" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Mossad ajanlarına yönelik operasyonda şüpheliler arasında 'doktor' da olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, "Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi. İstihbarat teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık. Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil" ifadelerini kullandı.

"DOKTOR DEĞİL"

Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsın temizlik görevlisi olduğunu kaydeden Koca, "Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri Projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak'a kadar çalışma izni verilmiştir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dahil olmamıştır" dedi.

Bakan Koca, şahsın doktor olduğu iddiasının ortaya atılmasının fırsat değerlendirme girişimi olduğunu belirterek, "İddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların 'güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını' defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez" ifadelerine yer verdi.

Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Koca, geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetlerinin AB ile ortak yürütülen proje çerçevesinde Göçmen Sağlığı Merkezlerinde verildiğini kaydetti. Ayrıca Koca, bu merkezlerde sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verildiğini vurguladı. Koca, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde tüm kurumlarda olduğu gibi yabancılara çalışma izninin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ve gerekli güvenlik soruşturmalarının yapıldığını kaydetti. Bakan Koca, çalışma izni verilmemiş yabancı uyrukluların Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilemediğini söyledi.

"GAZZELİ HASTALAR ANKARA'DA"

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık alan' doktor diye bahsedilen temizlik görevlisinin de bir anlamda 'sahte doktor' haline getirildiği, böyle olması durumunda siyasi rant vaat eden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır; 'Ajan olduğu tespit edilen şahıs İstanbul’da, Gazzeli hastaların tedavi edildiği bir Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışıyormuş.' Gazzeli hastaların bu gibi yerlerde değil, Ankara’daki büyük hastanelerde tedavi edildiği herkesçe biliniyor. Zaman kaybından ibaret gündemlere yol açanlar unutmasın: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gurur verici başarısını başka konularla ilişkilendirerek yalan ve iftiraya sarılanların ayıbı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır."

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği operasyonla İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik "casusluk" faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek yakalanan kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yakalanan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak, "Güvenlik soruşturması yapılmadı. Diplomasına bakılmadı. Sınavlara sokulmadı. Önce vatandaşlık, sonra da Sağlık Bakanlığı’nda iş verildi. Meğer Mossad ajanıymış. Hay Allah, biz de onu muhacir kardeşimiz sanıyorduk!" ifadelerini kullandı.

İkinci bir paylaşım daha yapan Turhan Çömez, "Durum daha da vahimmiş! Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor. Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor. Binlerce Türk sağlık çalışanı açıkta bekliyor, işsizlik diz boyu, sen bunu nasıl olur da Türk vatandaşı yaparsın, devlet memuru yaparsın" dedi.