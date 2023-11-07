Bakan Koca'dan 'organ bağışı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" çağrısını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" dedi.

"Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz" diyen Koca, "Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin" ifadelerini kullandı.

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.