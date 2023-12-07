Bakan Koca'dan TTB açıklaması: Tabip odalarına görev biçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin "Tabip odalarının amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır" dedi. Bakan Koca, ayrıca, Gazze'den Türkiye'ye şu ana kadar 114’ü hasta, 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını belirtti. Getirilen hastalardan 2'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınmasıyla ilgili Tabip odalarının amacının sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gerektiğini belirterek tabip odalarına 'görev biçti.'

Bakan Koca, Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türk Tabipleri Birliği ile ilgili devam eden adli süreci değerlendiren Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devam eden hukuki bir süreç var. Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum.”

200 KİŞİ ULAŞTI

Filistin'den Türkiye'ye getirilen yaralılara ilişkin bilgi veren Bakan Koca, “Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta, 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu, biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor" dedi.

Bakan Koca, Gazze’ye kurulması planlanan sahra hastanesiyle ilgili fizibilite çalışmaları yapılan üç noktada altyapı yetersizliği nedeniyle Refah Sınır Kapısı’na yakın yeni bir noktada çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yeni hastaların transfer sürecinin devam edeceğini ifade eden Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz Gazze’de üç yerleşim yerini incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı’na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak. O durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze’ye geçişi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.