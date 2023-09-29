Bakan Koca'dan Van'da darp edilen doktor hakkında açıklama

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hasta yakınlarının darp ettiği doktor, müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan olayla ilgili "hekime şiddet asla bağışlanamaz" dedi.

Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi acil servisinde tedavi ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan asistan doktor Halil İbrahim Ulusal, yoğun bakıma kaldırıldı. 2 saldırgan ise gözaltına alındı.

Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız yaralandı. Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp,… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2023

Olayla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız yaralandı. Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken “zanlı” sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."