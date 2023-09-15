Bakan Koca: Eris varyantı 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, varyantın yurtdışı temaslı ve aynı ilde görüldüğü bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan incelemeler sonucu Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, Eris varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme" diyen Bakan Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamasının devamı şöyle:

"Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023

ERİS VARYANTI

Dünya Sağlık Örgütü, 9 Ağustos'ta yayımladığı raporunda, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmiş, Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti.