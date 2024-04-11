Bakan Koca esas işine dön

Iğdır’da kızamık, Hatay’da ise Hepatit A vakalarında artış var. Aşının önemine dikkat çeken hekimler Sağlık Bakanı Koca’ya seslenerek “Seçim çalışmalarında sokaklarda gördüğümüz Bakan’ın esas işine dönmesini bekliyoruz” dedi.

İlayda KAYA

Ülkenin birçok noktasında yurttaşlar farklı salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Hatay ve çevresinde Hepatit A giderek yaygınlaşırken, Iğdır ve çevresindeki illerde ise Kızamık vakalarında artış var.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine hastane bahçesine mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu. Hastanenin acil bölümüne gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol edilmeden hastaneye alınmazken hastaneye maske takma zorunluluğu da getirildi. Aşılama çağrısı yapan hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek “Sorduk, yanıt alamadık. Seçim çalışmalarında sokaklarda gördüğümüz Bakan’ın esas işine dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Hekimler ayrıca kentlerde artan kızamık vakalarına ilişkin verilerin de şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi.

VERİLER AÇIKLANSIN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, salgın hastalıklara yönelik aşı çağrısı yaptı. Kırımlı, birçok kentte yurttaşlara kızamık tanısı konulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Sağlık Bakanlığı’nın elinde kızamık vakalarına ilişkin veri var ama açıklamıyor. Önceden veriler Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılıyordu ama artık onu da gizliyorlar. Iğdır’da hastane önünde triaj ünitesi kuracak kadar bir yoğunluk varsa ve insanlar kızamık mı diye kontrol ediliyorsa o bölgenin aşılanmaya ihtiyacı vardır. Burada bir salgın var. Türkiye’nin dört bir yanından tek tek hastalığı duyuyoruz ama Iğdır’daki artık salgına döndü. Kızamığın ölümcüllüğünü de insanlar unutmaya başladı. Ölümlerin varlığını da biliyoruz. Bakanlık buna da sessiz kalıyor. Sokağa çıkıp aşı kampanyası yapılması lazım. Aşı karşıtlığı artıyor.”

Kırımlı, kızamık aşısının 1-4 yaş arasında yapıldığını, 9-12 yaş arasındaki çocuklara da ek doz yapıldığını söyleyerek “Bayramdan sonra okullar açılacak. Okullarda yayılma riski de çok yüksek. Çocuklar ölebilir” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın daha önce zatürreye karşı aşı çağrısı yaptığını anımsatan Kırımlı, kızamık için de çağrı yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Emrah Kırımlı

HEPATİT A AŞILARI EKSİK

Hatay’daki Hepatit A vakalarındaki artışa ilişkin de Kırımlı şunları söyledi: “Hastalığı hastanede öğrenmemiz artık bir gecikme olduğunu gösteriyor. Hastaneye gelen hastalar bu grubun sadece yüzde 1-2’sini oluşturuyor. Toplumda 50-100 katı var ve bu hastalara ulaşmamız lazım. Koronada da böyle olmuştu. Hepatit A aşılarımız ülke genelinde eksik ve erteleye erteleye aşıları yapıyoruz. Yerli aşımızı üretecektik ama o da yapılmadı. Her şeye kaynak bulunuyor ama aşıya kaynak bulunmuyor.”

VAKA SAYISI 40 KAT ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) salgın hastalıklara ilişkin yayımladığı verilerde Türkiye’de kızamık vakalarında yaşanan artış dikkat çekti. 2022’de 127 olarak görülen vaka sayısı 2023’te 40 kat artarak 4 bin 559’a çıktı.