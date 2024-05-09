Bakan Koca, 'Onaylı Randevu Sistemi'ni açıkladı: Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Onaylı Randevu Sistemi' ismi verilen yeni randevu sisteminin pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Randevu krizine ilişkin veriler paylaşan Koca, "Geçen yıl 23 milyon kişi, aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4’te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı" ifadelerini kullandı.

"ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ"

MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, yeni randevu sistemini şöyle anlattı:

"Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun."

"65 YAŞ ÜSTÜ VE KANSER HASTALARI İSTİSNA"

"Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları" diyen Koca, şunları kaydetti:

"Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak."

Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceği belirten Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim" diye konuştu.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI

"Ücretsiz HPV aşısı ne zaman uygulanmaya konulacak?" şeklindeki soruya Koca, "HPV aşısını biz yerlileştirmek istiyoruz. Bu ayrı yürüyen bir süreç. Tarih versem ilgili firma ile muhatap olurum. Karşımızda 3 firma var" cevabını verdi.