Bakan, milyarlara sünger çekti: Ülke tek kuruş harcamadan dev eserler kazanmış olacak

Avrasya Tüneli'nin günlük araç garanti sayısını aştığını açıklayan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yolcu/taşıt/hasta garantili yapılara şimdiye de ödenen ve bundan sonra ödenecek milyarlarca liraya ‘sünger çekti. Uraloğlu, “Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke, dev eserler kazanmış olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulunduğunu, yetkililerden brifing aldığını bildirdi.

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapıldığı iddia edilen ‘eser’lerin meyvesini vermeye başladığını savunan Uraloğlu, muhalefetin otoyol ve köprülerle ilgili her fırsatta diline doladığı garanti ücretiyle ilgili algı operasyonun çürüdüğünü ileri sürdü.

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023'te ise maksimum günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek."

Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılan İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayılarının da geçen aylarda aşıldığını anımsatan Uraloğlu, pandeminin etkisinin tamamen kalkmasıyla rakamların daha da artmasının beklendiğini vurguladı. Uraloğlu, "Böylece, Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke, dev eserler kazanmış olacak." ifadesini kullandı.