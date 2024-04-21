Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 'Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması' programına katıldı.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen programda bugüne kadar 7 milyon ağacın dikildiği Erciyes'te bugün de 271 bin fidanın dikimini gerçekleştireceklerini söyleyen Özhaseki, "Bunlar bir taraftan elbette ki göze hoşluk verecek. Baktığımız zaman yemyeşil, zümrüt gibi bir manzara. Kar yağdığında onun zaten görüntüsü bir başka şekilde hoşluk oluşturacak. Ama bir taraftan da kirlenen dünyada karbon emisyonlarını çeken, o zehirli atıkları içine doğru alan, emen bir yapıya da kavuşmuş olacağız. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu her türlü sıkıntılarla baş etmek için hep birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"ADETA TALAN ETTİK"

İklim değişikliği ile mücadele ettiklerini ifade eden Özhaseki, "Taraf olduğumuz anlaşmalardaki kendi ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getireceğiz. Paris İklim Anlaşması'nda ne söylemişsek, oradaki bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ama bir taraftan da iklim sözleşmesiyle ilgili, iklim kanunumuzu hazırlıyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde Meclis'e gelecek" diye konuştu.

Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz. Dünyada orman varlığını çoğaltan, büyüten ender ülkelerden birisiyiz. Şimdi de bunun bir örneğini burada vereceğiz. Bugün, 271 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.