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Bakan Özhaseki'den 10 il için kar yağışı uyarısı

Bakan Mehmet Özhaseki, 10 şehirde kar yağışı beklendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" uyarısında bulundu.

Güncel
  • 23.01.2024 14:15
  • Giriş: 23.01.2024 14:15
  • Güncelleme: 23.01.2024 14:18
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Özhaseki'den 10 il için kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 10 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Özhaseki, "Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" uyarısında bulundu.

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