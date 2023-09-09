Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde evlerin teslimine Kasım-Aralık’ta başlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan konutların bu yılın Kasım ya da Aralık ayında teslimine başlanacağını açıkladı.

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