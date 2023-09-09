Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde evlerin teslimine Kasım-Aralık’ta başlıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan konutların bu yılın Kasım ya da Aralık ayında teslimine başlanacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni konutların teslimine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Özhaseki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz."