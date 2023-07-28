Bakan Şimşek ekonomik gidişattan memnun: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen kredi risk primini (CDS) verilerini paylaşarak, “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin CDS puanı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.”