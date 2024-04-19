Bakan Şimşek: Halkı ikna etmemiz gerekiyor

Emekli ve işçinin talepleri görmezden gelinirken yalvar yakar bulunan dış kredi garanti ödemeleri, KKM ve borçların faizleri için ayrıldı. Bakan, Şimşek halkın bu durumu kabullenmesini istiyor. İktidar şatafatı artırıp milyonları daha çok yoksullaştırırken tek dertleri bu durumu halka nasıl izah edecekleri.

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk varlıklarına karşı çok güçlü bir ilginin olduğunu savunarak, "Şimdi halkı, enflasyonun düşeceği konusunda ikna etmemiz gerekiyor" dedi.

Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için bulunduğu Washington’da Uluslararası Finans Enstitüsü’nün düzenlediği Küresel Görünüm Forumu’nda konuştu.

Gün boyu süren forumun Türkiye ekonomisiyle ilgili bir oturumunda soruları yanıtlayan Şimşek, “güven verici ve güçlü” 3 yıllık bir ekonomik programı uyguladıklarını, bu programla fiyat istikrarını sağlamayı, mali durumu iyileştirmeyi ve cari açık gibi diğer makro ekonomik zorluklarla başa çıkmayı hedeflediklerini öne sürdü.

Nihai hedefin sürdürülebilir bir yüksek büyüme oranı ve herkes için refahın oluşturulması olduğunu vurgulayan Şimşek, kısa vadede kilit zorluğun yüksek enflasyon olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, Türk varlıklarına karşı çok güçlü bir ilginin olduğunu, şimdi halkı, enflasyonun düşeceği konusunda ikna etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Şimşek, "Son 12 ayı yansıtan yıllık verilere bakma eğiliminde ama piyasaların enflasyon beklentilerine bakarsanız, Türkiye’de enflasyonun gelecek 12 ayda yüzde 36-37 seviyelerinde olacağını öngörüyorlar" diye konuştu.