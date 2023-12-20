Bakan Şimşek: "Hiç kimseden para istemedik, Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı seyahatlerinin neredeyse hepsine ana gündem maddelerinden birinin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirterek, “Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı seyahatlerinin neredeyse hepsine ana gündem maddelerinden birinin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirterek, “Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine bir sunum yaparak, soruları cevapladı.

ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRECEĞİZ

Kararlı olduklarını dile getiren Bakan Şimşek, “Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Bu OVP’nin en öncelikli hedefidir. Bu amaçla başlatılan parasal sıkılaştırma süreci devam ediyor. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları ile parasal sıkılaştırmayı destekliyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdüm güçlendirilirken önümüzdeki dönemde verimlilik artışı odaklı yapısal dönüşümü önceliklendireceğiz. Ekonomideki dengelenme, Türk lirası varlıklara artan ilgi, rezervlerdeki artış ve kurun istikrarlı seyri, enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

KİMSEDEN PARA İSTEMEDİK

Bakan Şimşek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilebilir enerji noktasında kapasitemizi artırma çabamızı artıracağız. Özellikle önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Seyahatlerimin hemen hemen hepsinde ana gündem maddelerinden bir tanesi yeşil ve dijital dönüşüm olmuştur. Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” diye konuştu.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKENLER- "Hiç kimseden para istemedik, Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok”

- “Makro finansal istikrarımız güçleniyor"

- “Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36’ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz”

- “Kur Korumalı Mevduat stoku, Ağustos'ta 3.4 trilyon lirayla zirveyi bulmuştu, 8 Aralık itibarıyla 2.7 trilyona düşmüştür”

- “Mayıs ayında 700 baz puanın üzerine çıkan risk primi, bugün itibarıyla 290 puanın altına düşmüştür”

- “Ekonomimiz büyüdükçe, refahımız arttıkça daha adil bir şekilde paylaşacağız”

- “Vergi vermeyenlerin, kayıt dışı faaliyet gösterenlerin üzerine gideceğiz”

- “Asgari ücreti vergiden muaf tutarak, 595 milyar lira vergiden vazgeçtik”

- “Çok kazananın vergi oranını artırmışız, az kazanandan azaltmışız”

- “Suriyeliler vergi vermek zorunda ve veriyorlar”

- “Kara parayla mücadelede İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Hazine ve Maliye Bakanlığıdır”