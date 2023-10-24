Bakan Şimşek'in 'sıcak para arayışı' sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para arayışı için ziyaretlerini sürdürüyor. Şimşek, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında yatırımcı ve finans dünyasından 200'ün üzerinde temsilciyle bir araya geldiğini belirterek "Ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'a yönelik Körfez ülkeleri programı kapsamındaki temaslarına ilişkin, "Türkiye: Your Resilient Partner programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Körfez ülkelerine yönelik ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez ülkeleri programına başladıklarını belirten Şimşek, ilk olarak Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile 'verimli bir görüşme' gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şimşek, ikinci durağı olan Katar'da Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldikleri bilgisini vererek program kapsamında 200'ün üzerinde temsilciye "Ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattıklarını" belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Expo Doha 2023 Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Khouri ile bir araya gelerek organizasyon hakkında bilgi aldık. Fuar alanında bulunan ve çok kısa sürede inşa edilen Türkiye Merkezini ziyaret ettik. Çok etkileyiciydi. 'Türkiye Yatırım Yüzyılı' kapsamında Katar Büyükelçiliğimiz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığınca organize edilen 'Türkiye: Your Resilient Partner' programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Bugün de Riyad'da 'Future Investment Initiative' konferansına katılıyoruz."