Bakan Şimşek, Japon yatırımcılarla görüştü: Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından " Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmmeyi düşündükleirni ifade etti.

Bakan Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de yatırımları olan Japonyalı şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.