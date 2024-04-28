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Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla toplantılarda yer alacak.

Güncel
  • 28.04.2024 14:21
  • Giriş: 28.04.2024 14:21
  • Güncelleme: 28.04.2024 14:28
Kaynak: AA
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

AA'nın aktardığına göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankası'nın toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

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