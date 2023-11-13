Bakan Şimşek'ten 'cari denge' değerlendirmesi: İyileşmenin devamını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Balkanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı cari denge verilerine ilişkin "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz. https://t.co/GvtLQyYCqt — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 13, 2023

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.