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Bakan Şimşek'ten 'cari denge' değerlendirmesi: İyileşmenin devamını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Balkanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı cari denge verilerine ilişkin "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

Ekonomi
  • 13.11.2023 14:56
  • Giriş: 13.11.2023 14:56
  • Güncelleme: 13.11.2023 15:01
Kaynak: AA
Bakan Şimşek'ten 'cari denge' değerlendirmesi: İyileşmenin devamını bekliyoruz
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.

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