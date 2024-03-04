Bakan Şimşek'ten enflasyon ve vergi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili, "Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak" dedi. Ek vergi ile ilgili "Sürpriz yapmayacağız" diyen Şimşek, "KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir" diyen Şimşek, "Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şöyle devam etti: "Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz."

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi: "Ana hedefimiz enflasyonun düşmesi. Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayın enflasyon rakamıyla ilişkisi zayıftır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Çok net bir şekilde piyasalar, 'Biz inanıyoruz. enflasyon düşecek' diyor. Ona göre fiyatlama yapıyorlar."

VERGİ AÇIKLAMASI

Şimşek, "İlave tedbirler olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Vatandaşımıza, piyasamıza, iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'de maliye politikasıyla ilgili ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Programda, 'Vergi istisnalarını gözden geçireceğiz, istisnalarda verimli etkin olmayanlarla ilgili çalışma yapacağız.' deniliyor. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik."