Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına tepki göstererek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına tepki gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin söz konusu iddiaları yalanlayan sosyal medya paylaşımını alıntılayan Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk" dedi.

Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.



Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.



Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddilara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."