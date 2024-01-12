Bakan Şimşek: Yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mayıs'a göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi. Şimşek, ekonomik krize karşı atılan adımların cari dengedeki iyileşmeyi sürdüreceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek açıklamasında, "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.

Yıllık cari işlemler dengesindeki "iyileşmenin" Kasım ayında da devam edeceğini ifade eden Şimşek, "Mayıs'a göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."