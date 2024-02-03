Bakan Tekin açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor

MEB'in düzenlediği Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın sekizincisi Ankara'da yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Tekin, "Gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Ankara'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Tekin, sekizinci buluşmada Ankara'daki öğretmenleri kabul etti.

Tekin, müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."

Buluşmaya katılan öğretmenler ise tek tek söz alarak eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.