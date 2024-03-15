Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat seyreltilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'teki bir iftar yemeğinde öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Toplantıda, müfredat değişiklikleri üzerine konuşan Tekin, eğitim ve öğretim dönemlerinde gerçekleştirilecek yeniliklerle ilgili bilgi verdi. Tekin, konuların seyreltileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor" dedi.

Gaziantep'te görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileriyle, restoranda düzenlenen iftar programında bir araya gelen Bakan Tekin, son günlerde müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını anımsattı.

Müfredat çalışnalarında seyretlmeye gideceklerini kaydeden Tekin, "Çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekin, şunları söyledi:

"Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız... Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu."