Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.