Bakan Tekin'e tepkiler sürüyor: "Tarikatlarınızı okullardan kovacağız"

HABER MERKEZİ

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepkiler sürüyor.

Laikliğe vurgu yapan SOL Parti “Tarikatlarınızı okullardan kovacağız” dedi. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ise Bakan Tekin’i istifaya davet etti.

SOL Parti’nin açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle 10 protokol imzalandığını açıkladı. Tekin ve iktidar sahiplerinin bir kurbağa misali kabararak gururla savundukları tarikatları, kirli suç şebekelerinden din istismarı, sömürü ve rant karanlığından başka bir şey değildir. Çocuklarımızı bu karanlıklara teslim etmeyeceğiz. Şimdi ÇEDES ile öğrenciler Diyanet’e, okullar tarikatlara ve gericiliğe teslim edilmeye çalışılıyor” denildi.

ÇEDES Projesi ile imamların cübbeleriyle, sarıklarıyla okullara gireceği hatırlatılan açıklamada, “ÇEDES, laikliğin birikimlerinin yok edilmesinde yeni bir evre olarak fiili şeriat rejiminin kurumsallaştırılmasında önemli adımlardan biridir. Laik ve bilimsel eğitimi gasp ettirmeyeceğiz ÇEDES, Türkiye’nin bazı pilot şehirleriyle beraber Kırklareli ve Tekirdağ’da uygulanmaya başlandı. SOL Parti bu illerden başlayarak ülkenin dört bir yanında ÇEDES’E karşı mücadele örgütlemeye kararlıdır. Tarikatlarınızı okullardan kovacağız” ifadeleri yer aldı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

EŞİK’ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Eğitim devletin yürütmesi ve denetlemesi gereken asli görevlerindendir. Devlet eğitim alanında; nitelikli, ücretsiz, yoksul çocukların ihtiyaçlarını dikkate alan bilimsel, laik, eşitlikçi bir eğitim hakkı anlayışını herkes için erişilebilir şekilde yaşama geçirmek zorundadır. Bu Anayasal görev göz ardı edilerek, her türlü denetimden muaf tutulan; çocuk haklarının gözetilmediği hatta çocukların çeşitli şekillerde istismar edildiği, Anayasanın eşitlik ve laiklik ilkesine aykırı faaliyet yürüten bazı devlet dışı kurumlara, dini yapılara çocukların teslim edilmeye devam edileceği söyleniyor. Üstelik de Milli Eğitim Bakanı tarafından. Milli Eğitim Bakanı’nı Anayasal görevini yapmaya, yapmayacaksa istifa etmeye çağırıyoruz."