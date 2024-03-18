Bakan Tekin 'eğitim sistemi' eleştirilerine yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemini eleştirenlere tepki gösterdi. "Dışarıdan ahkam kesmek kolay" diyen Tekin, "Siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize?" şeklinde yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz" dedi.

Bakan Tekin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'e Vefa Valizi" sergisinin açılışında konuştu.

Konuşmasında, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Tekin, "Bize paydaş olan, maddi ya da manevi destek olan paydaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"NE TÜR DESTEKLER VERDİNİZ?"

Eğitim sistemine yönelik eleştirilere değinen Tekin, "Dışarıdan eğitim, eğitim sistemi, öğretmenler ve benzeri konularda ahkam kesmek kolay, ben ahkam kesen, bu konularda beylik laflar eden herkese şunu söylüyorum, siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize?" diye konuştu.

"Şapkanızı önünüze koyun, bir düşünün" diyen Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz üstünüze düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz. Bu süreç, 1 milyon 100 bin öğretmenin tek başına yapacağı bir süreç değil, 86 milyon vatandaşın, ülkesini, milletini seven insanın hep beraber yüklenmesi gereken ödevlerin olduğu bir süreç. Velilerimizin, ailelerin, STK'lerin, siyasetçilerin, sanatçıların herkesin bu süreçle ilgili ödevleri var. Herkes kendi ödevini yaptığında toplamda eğitim öğretimden beklediğimiz faydayı, niteliği elde ederiz. Sorumluluklarını, görevlerini yerine getiren paydaşlarımıza teşekkür diyorum, diğer paydaşlarımızı da sürecin içinde bize destek olmaya davet ediyorum."